Dafür bietet die grösste unabhängige Schweizer Privatbahn jährlich über 50 Ausbildungsplätze an. Junge Leute sollen durch die Rekrutierungskampagne auf den Geschmack kommen. Der Hauptclip kommt als 42- und als 15-Sekünder in zwei Sprachen auf Social Media, in diversen Online-Medien, auf Passenger-TV sowie auf eBoards zum Einsatz. Für die filmische Umsetzung der Kampagne zeichnen sich der Regisseur Eric Andreae und Shining Pictures verantwortlich. Sämtliche Werbemittel verlinken den User mit einer Landingpage, wo der Beruf des Lokführers im Detail beschrieben werden.

Der Job mit den schönsten Aussichten from Junghaenis GmbH on Vimeo.