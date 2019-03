© zVg.

Mit dem neuen Webshop Vallisdelicia.ch richtet sich die Käserei Walker an Privatkunden aus der ganzen Schweiz. Die Walker AG sind Käseprofis, die mit Hingabe zum Detail und einem Fokus auf Qualität und Regionalität beste Genussprodukte kreieren. Die Bergkäserei wurde 1996 geründet. Der Firmensitz befindet sich am Fusse des Aletschgletschers.Bei der Entwicklung der neuen Identität ging es darum, einen modernen Markenauftritt zu kreieren, der sich am Vorhandenen orientiert und so die Wiedererkennung mit Walker gewährleistet. Die Fotografien auf Vallisdelicia.ch stammen von Silvano Zeiter, auf Kundenseite verantwortete das Projekt Nicolas Walker.