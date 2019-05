Und was braucht es, damit dieses kreative Potential seine Wirkung entfaltet? Laut Lück zuerst mal die Vision, die kreativen Heldinnen und Helden der Zukunft zu erschaffen. Und zwar durch sechs neue "Superfächer" sowie einem neuen Coaching-Ansatz.

In den Superfächernwerden neue Fähigkeiten wie "multiple Lösungen", "Team-Spirit" und "digitale Ethik" unterrichtet, aber auch alle klassischen Schulfächer wie beispielsweise Biologie, Geschichte und Mathematik. Durch das Zusammenfassen von Fächern in übergeordneten Themen werde es möglich, der komplexen Realität der Gegenwart auch in der Schule gerecht zu werden, so Lück. So läge der Fokus des Schulfachs "Zusammenhänge", in dem unter anderem Biologie und Geschichte unterrichtet werden, darauf, eben diese Zusammenhänge in der Natur und der Geschichtsschreibung kennenzulernen und zu verstehen. Oder man lernt, wie Technologie und Mensch zusammenspielen oder wie sich Kultur und Religion gegenseitig beeinflussen. Man lernt, wie es in der Welt tatsächlich ist: Alles hängt zusammen.

Lücks Idee für einen Stundenplan, der die Kreativität fördert.

Begleitet werden die Fächer durch ein Lerncoaching der Schülerinnen und Schüler. Heisst konkret: Potentiale erkennen, Persönlichkeiten entwickeln und gemeinsam Perspektiven erarbeiten. Dies wird ermöglicht, indem jeder Schüler einen direkten Lerncoach erhält. Der Coach – entweder der Lehrer oder eine speziell dafür einberufene Person – kümmert sich um die individuelle Weiterentwicklung. Lück: "Genau das, wofür heute zu wenig Zeit vorhanden ist, aber unbedingt getan werden sollte."