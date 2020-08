Herr Hirsbrunner, können Sie die Meldung über Dennis Lücks Weggang bestätigen?

Ich kann Ihnen bestätigen, dass Dennis die Agentur Ende Jahr verlassen wird.Natürlich war Dennis Neuorientierung bereits seit längerem ein Thema in der Geschäftsleitung und wurde offen und konstruktiv diskutiert. Die Entscheidung kam also nicht überraschend – die Kommunikation hingegen schon.Bezüglich Nachfolge ist es so, dass wir uns seit mehreren Jahren damit befassen, wie wir als Kreativagentur noch besser werden. Was wir aktuell schon verraten können: Wir werden als Agentur noch stärker in exzellente Kreativität investieren.Logischerweise bedauern viele unserer Kundinnen und Kunden den bevorstehenden Verlust einer inspirierenden Persönlichkeit, sie glauben aber auch an die Kraft von Jung von Matt und an unser Team von 140 talentierten Mitarbeitenden.Wir sind beim Umsatz gemäss Plan unterwegs und die Auslastung hat sich ebenfalls nahezu komplett auf prä-Corona-Niveau eingependelt.Das ist sehr kundenabhängig. Generell hatten viele unserer Kundinnen und Kunden auf Grund der veränderten Wirtschaftslage eine erhöhte Nachfrage nach strategischen Beratungsleistungen.