Bei "Gen Who" von Swisscom treffen Welten aufeinander und 3,8 Millionen schauen zu

Im neusten redaktionellen Format des gemeinsamen Social Media-Teams von Swisscom und Jung von Matt LIMMAT treffen Welten aufeinander: Bei "Gen Who" erklären sich unterschiedliche Generationen Begriffe aus ihrer Zeit und testen damit gleich das Gegen-über. Wie sah das erste Natel aus? Was ist mit "Netflix & Chill" gemeint und was versteht man unter einem "Strassenfeger"? Vier Duos finden es heraus.