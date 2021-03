Die Excellence-Linie wird aber nicht mit einer klassischen Produktkampagne kommuniziert, sondern mit einer Kampagne, in der erstmalig die V-ZUG-Markenwerte im Zentrum stehen. "Dass wir unsere Markenwerte `Design` und `Nachhaltigkeit` so explizit nach aussen kommunizieren, markiert für V-ZUG den Aufbruch in eine neue Ära der Kommunikation", so Roland Graf, V-ZUG Global Head of Marketing.

Magie bis ins Detail

V-ZUG Excellence Line DE

© zvg

© zvg

V-ZUG Excellence Line Drop DE

V-ZUG Excellence Line Reflection DE

V-ZUG Excellence Line Rock DE

V-ZUG Excellence Line Owl DE

Full Service bis ins Detail

Credits: Verantwortlich bei V-Zug: Roland Graf (Global Head of Marketing), Jasmin Riesen (Head of Marketing Relations), Dan- iel Vila (Head Marketing Services Schweiz), Sibylle Stocklin (Digital Marketing Manager), Nadja Toscan (Marketing Content Manager); Verantwortlich bei Jung von Matt LIMMAT: Martin Winther (Creative Direction), Anouk Karrer (Text), Luca Schneider (Art Direction), Ian Musgrove (Graphic Design), Florence Scherer, Anne Muhl (Strategie), Marcel Walzl (Projekt- leitung), Thomas Steiner (Chief Client Officer); Verantwortlich bei Jung von Matt TECH: Emmanuel Denier (Screendesign), Amir Ferhatbegovic (UX Consulting), Christian Koop (Technical Consulting), Jan Rohleder (Project Management), Michelle Danilschenko (Manag- ing Director, Creation & Experience); Verantwortlich bei Jung von Matt IMPACT: André Heller (Media Strategy), Matthias Wobrock (Performance & Analytics), Benjamin Herz (Managing Director); Verantwortlich bei Jung von Matt SERVICES: Fabrizio Rutishauser (Bildbearbeitung), Jlona Kopf (Web Developing), Pepe Kaegi (Ma- naging Director); Verantwortlich bei Jung von Matt PLAY: Constantine Wrage (Agency Producing), Matthias Fasnacht (Managing Director); Externe Partner: Pumpkin Film: Stefanie Brand (Video Producing), Pėr-Hampus Stålhandske (Regie); Fotografie: Matteo Imbriani

Kurzprofil Jung von Matt LIMMAT Jung von Matt LIMMAT ist die kreativste Agentur der Schweiz (Platz 1 im Kreativranking 2017, 2018 2019 und 2020). Die 1993 gegründete Agentur vereint ein Team von 130 Expert:innen aus allen Marketing- und Kommunikationsdisziplinen in ihrem Ökosystem. Jung von Matt LIMMAT liebt Ideen, die inspirieren und arbeitet für Schweizer Kultmarken wie Coop, Mobiliar und Ovomaltine. Die Agen- tur steht für exzellente Kreativkultur.

Im Zentrum der globalen Markenkampagne, die zuerst in der Schweiz und dann in 14 weiteren Märkten lanciert wird, steht die Botschaft „Die Magie liegt im Detail“. Sie ist inspiriert von natürlicher Perfektion und unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens. Entsprechend ist auch die Bildwelt der Kampagne geprägt von Impressionen aus der Natur in Verbindung mit Designdetails der Produkte. Gleichzeitig drückt die Botschaft aber auch aus, was die anspruchsvolle Zielgruppe mit V-ZUG verbindet: Eine Liebe zum Detail, durch die Gewöhnliches aussergewöhnlich wird und mithilfe derer Schweizer Perfektion entsteht.Die Marken-Kampagne wird über eine Awareness- und Considerationphase mit TVCs und Online-Spots (30-sekündiger Umbrella-Spot sowie mehrere Highlight Movies) sowie über Printvisuals und Digital Ads ausgespielt.Die neue Marken-Kampagne entstand in enger und kollaborativer Zusammenarbeit mit V-ZUG. Die gesamte Kampagne wurde im Full-Service-Approach von Jung von Matt entwickelt und umgesetzt. Von der Marken- und Kommunikationsstrategie über eine perfekt abgestimmte Mediaplanung, ein effizientes Targeting, eine State-of-the-Art Landingpage bis hin zur Realisation der Werbemittel lieferte Jung von Matt alles für die nationale wie auch internationale Lancierung an. Darüber hinaus wird der internationale Rollout der Kampagne ebenfalls durch Jung von Matt gesteuert. «Eine Kampagne dieses Ausmasses ist für uns nicht alltäglich. Die Koordination einer Vielzahl interner und externer Stakeholder und die Abstimmung mit internationalen Märkten von Australien bis Frankreich machten die Kampagne zu einer organisatorischen und inhaltlichen Herausforderung – die wir mit vereinten Kräften erfolgreich gestemmt haben», meint Roland Graf, V-ZUG Global Head of Marketing.