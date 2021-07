Saatchi & Saatchi Zürich ist ein multidisziplinäres Team von DenkerInnen, AnalystInnen, SpezialistInnen, Kreativen und vor allem Menschen. Auf unserer Fahne steht: "Cutting through the problem". Das bedeutet, dass wir tief graben, um die Wurzel des Problems zu identifizieren, um Ergebnisse zu liefern, die Marken voranbringen. Wir entwickeln kreative und umfassende Lösungen für unsere Kund*innen und positionieren Marken an der Spitze ihrer Märkte.