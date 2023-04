Rainer Klostermeier

Das Mövenpick Hotel Basel steht seit 2021 für den neuen Markenspirit

Der Hotelbetreiber Mövenpick Hotels & Resorts mit Sitz in Baar hat vor genau 50 Jahren seine beiden ersten Hotels in Flughafen-Nähe in Zürich und Regensdorf eröffnet. In ihrem Jubiläumsjahr will die heute zu Accor gehörende Marke weiter expandieren.

Dem Pioniergeist des Markengründers Ueli Prager folgend, hat sich Mövenpick Hotels & Resorts seit seiner Gründung nach ei