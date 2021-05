An der Konferenz traten unter anderem Lotta Edling, Editorial Director bei Bonnier News in Schweden, Martin Kotynek, Chefredaktor des Standard, Ben Smith, Medienkolumnist bei der New York Times oder Sandra Cortesi, Director of Youth & Media am Berkman Klein Center der Harvard University, auf.

"Conversion Stars"

In der Kategorie "Conversion Stars" wurden die Artikel der Tamedia-Newsplattformen und der Redaktion Tamedia ausgezeichnet, die zu den meisten neuen Abo-Registrierungen führten.

"Subscriber Stars"

Die Preise in der Kategorie "Subscriber Stars" gingen an jene Geschichten mit der höchsten Nutzungsdauer. Der Messzeitraum belief sich von Mitte April 2020 bis Mitte April 2021.

Spezialpreis

Corona-Dashboard: Marc Brupbacher, Patrick Vögeli, Sebastian Broschinski, Mathias Lutz, Andreas Moor, Duc-Quang Nguyen, Mathieu Rudaz / Tamedia-Newsplattformen

Magglingen-Protokolle: Christof Gertsch, Mikael Krogerus / Das Magazin und Jean-Claude Schertenleib, Christian Despont / Le Matin Dimanche

Einen Spezialpreis erhielten das Corona-Dashboard, das auf den Tamedia-Newsplattformen täglich die aktuellen Zahlen zu Covid-19 zeigt und breite internationale Beachtung fand, sowie die Magglingen-Protokolle.