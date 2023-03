SWA

Heute startet die internationalen Studie "The Global DIE Census" über den Zustand von Vielfalt, Gleichstellung und Integration. Dabei werden gleichzeitig in über 30 Ländern die persönlichen Erfahrungen der Menschen bei der Arbeit in der Marketing- und Werbebranche untersucht.

Zuletzt wurde diese Umfrage "The Global DIE Census" im Jahr 2021 durchgeführt und hat weltvolle Erkenntnisse offenbart. Deshalb wird diese Umfrage jetzt unter der Führung des Werbeauftraggeber-Dachverbands WFA (World Federation of Advertisers) wiederholt. Weitere Partner sind Cannes Lions, Effie Worldwide, Advertising Week, Campaign Magazine, Adweek sowie einige globale Marken und Agenturgruppen. In der Schweiz ist der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) der Umsetzungspartner und wird später die Resultate mit seinen Mitgliedern und dem Markt teilen. Die erste Veröffentlichung der Ergebnisse findet anlässlich der Cannes Lions in Juni durch den WFA statt.



Befragt wird die gesamte Marketing- und Werbebranche, also Kunden, Agenturen, Vermarkter, Medien und alle, die sich dieser Branche verbunden fühlen. Die Umfrage dauert ca. 15 Minuten und soll helfen den Status bezüglich Vielfalt, Gleichstellung und Integration für jedes Land zu ermitteln. Damit wird die Studie die Frage beantworten, wie es uns als Branche geht und wo wir uns noch verbessern müssen. Gerade in Zeiten von Fachkräftemangel ein wichtiger Aspekt, um als Branche nicht ins Abseits zu geraten!