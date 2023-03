Jean-Marc Grand (rechts) als Navigator, im Bild mit einem Bein in Zürich, mit dem anderen im Metaversum bei Prof. Thorsten Hennig-Thurau in Münster (D).

Am 14. März findet die gfm Trend-Tagung statt. Im Mittelpunkt steht der technologische Wandel. Namhafte Referentinnen und Referenten nehmen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit auf eine Reise in das Metaversum und andere Einflusssphären des zukünftigen Marketings. HORIZONT hat "Navigator" Jean-Marc Grand gefragt, warum sich ein Besuch der diesjährigen Konferenz besonders lohnt.

Die gfm Trend-Tagung steht dieses Jahr unter dem Motto "Navigating the New Virtual". Warum ist dieses Thema relevant, aus Sicht der gfm? Jean-Marc Grand: Die Transformation unseres Lebens, unserer Gesellschaften, unserer Märkte und unserer Unternehmen beschleunigt sich weiterhin. Wir möchten den Teilnehmenden unserer Tagung zeigen, wie sie erfolgreich durch diese Transformation navigieren können.



Jean-Marc Grand: Wie können sich Unternehmen in den sich immer mehr vernetzenden Ökosystemen und Wertschöpfungsketten erfolgreich positionieren? Wie können B2C- und B2B-Unternehmen im Metaverse Werte generieren? Lassen sich ohne NFTs zukünftig überhaupt noch werthaltige Güter im virtuellen Raum schaffen? Wie können Unternehmen mit den Menschen der Gen Z und Gen Alpha nachhaltig ins Gespräch kommen?Jean-Marc Grand:Sie sollen das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchten. Die Wissenschaft ist durch Prof. Thorsten Hennig-Thurau von der Universität Münster und von Frau Prof. Anne Scherer von der Universität Zürich vertreten. Beide forschen in den Bereichen Web 3.0, Metaverse und untersuchen, wie neue Technologien das Konsumverhalten verändern. Mit Frau Dr. Martha Boeckenfeld, Metaverse Academy, haben wir eine weitere Expertin für unsere Tagung gewinnen können.

Jean-Marc Grand: Die konzeptionellen Inputs aus der Wissenschaft sollen an der Trend-Tagung immer dem Praxistest unterzogen werden. Dabei kommen sowohl Vertreter:innen aus dem B2B, als auch aus dem B2C Bereich zu Wort. Beide Referentinnen werden ihre langjährigen Erfahrungen in ihren Branchen mit den Teilnehmenden teilen.Jean-Marc Grand: Mit Samuel Levy-Basse von Prophet in Singapur, Sara Willersdorf von der Boston Consulting Group in New York und Thomas Wlazik, dem General Manager DACH bei TikTok, haben wir sichergestellt, dass die neusten Erkenntnisse von global tätigen Firmen an der Tagung geteilt werden. Natürlich haben wir auch zahlreiche Expert:innen, die die Schweizer Perspektive einbringen.