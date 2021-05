© UCC/Grumpycockstudios Alleinstellung: Home-kompostierbare Kapseln sind auf dem Kaffeemarkt noch eine Seltenheit

Bislang war der japanische Kaffeekonzern UCC Ueshima Coffee Co., Ltd. in Europa vor allem als Servicedienstleister für Profi-Maschinen sowie als Abpacker für Markenhersteller – darunter Mövenpick – und Private Label bekannt. „Außer bei der Migros sind wir mit unseren Produkten im gesamten Schweizer Handel vertreten“, sagt Marco Giuoco, Regional Director für die DACH-Region. Gesteuert von der Europazentrale in Großbritannien will das Unternehmen nun in den Markenbereich einsteigen und in den kommenden Wochen ein Sortiment unter der Marke „Ueshima“ lancieren.