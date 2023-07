BMW Motorrad

Zum 100. Geburtstag von BMW Motorrad inszeniert Serviceplan Suisse den Jahrhundert-Deal

BMW Motorrad wird 100 Jahre alt. Das feiert die Marke mit einer Kampagne - dem Jahrhundert-Deal. Die Kreation kommt von Serviceplan.

BMW Motorrad wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Den runden Geburtstag feiert die Marke in der Schweiz mit Geschenken an die Kunden. Sie erhalten Rabat