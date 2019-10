Die neue Niederlassung wird von Sven Stocker geführt. Das Unternehmen selbst ist seit über 15 Jahren am Markt aktiv und hat einen Stamm von 400 Kunden in den Themenfeldern Mobility, Business Apps und Industrie 4.0. In der Schweiz arbeitet Membrain unter anderem für Mubea Präzisionsstahlrohr AG, Stäubli AG, ABB Schweiz AG, Huber + Suhner AG und Dormakaba Schweiz AG von der Membrain realisiert. Und das sollen noch mehr werden. Wie der SAP-Spezialist sagt, will er weiter wachsen.