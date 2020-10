© zvg

Luis Nunez, Isobar Switzerland

Über die Umfrage Isobar Creative Experience 2020 Um einen Einblick in die Welt der Vermarkter von heute und ihre Sicht der Zukunft zu geben, sprach die CX- Studie von Isobar (ein massgeschneiderter Abschnitt des Dentsu CMO-Berichts) mit über 1350 CMOs (davon 72 % «ultimative Entscheidungsträger» und 28 % «Teil eines leitenden Teams») aus zwölf Märkten: Australien, Brasilien, China, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Japan, Russland, Spanien, dem Vereinigten Königreich und den Vereinigten Staaten.

So stellt die Creative Experience Studie fest, dass 64 % der CMOs ihre Creative-Experience-Strategie als Reaktion auf die Covid-19-Krise «vollständig oder mässig» geändert haben, wobei 1 von 5 den eigenen Ansatz «vollständig» geändert hat. Unter den CMOs, die ihre Strategie geändert haben, ist die Investition in innovative neue Produkte und Dienstleistungen die beliebteste Strategie bei Unternehmen jeder Grössenordnung, die von 45% aller CMOs und 49% der CMOs grösserer Organisationen übernommen wird.Aus dem Bericht geht hervor, dass wir Zeuge des kontinuierlichen Anstiegs der Creative Experience werden, eines neuen Ansatzes für die Kundenerfahrung, der sich nicht nur auf die Beseitigung von Reibungspunkten, sondern auch auf die Freude an der Technologie und die Schaffung von Differenzierung konzentriert. Er beschreibt die erste Welle von «Customer Experience» (Kundenerfahrung) oder «CX» als stark darauf ausgerichtet, Reibungs- und Schmerzpunkte zu beseitigen, wobei betont wird, dass in einer Ein-Klick-Welt (oder in einer Kein-Klick-Welt) Marken Gefahr laufen, zunehmend miteinander zu verschmelzen – und zunehmend unsichtbar zu werden., CEO Dentsu Switzerland: “In einer Welt nach Covid-19 haben sich die Erwartungen der Verbraucher verschoben. Die Umfrage zeigt, dass Marken mehr denn je das sind, was sie tun. Kunden interessieren sich nicht nur für ihre eigenen Erfahrungen mit Marken, sondern auch dafür, wie Marken ihre Mitarbeiter, ihre Stakeholder und den Planeten behandeln. Als Reaktion darauf zeigt der Bericht, dass CMOs heute bei der Gestaltung der CX-Strategie immer mehr Wert auf Ideen und Innovationen legen.», Head Digital Experience Isobar Switzerland: “Die aktuelle Lage hat den Übergang von Unternehmen in die digitale Welt beschleunigt. Viele von ihnen versuchen nun, sich in diesem neuen „Zuhause“ zurechtzufinden und fragen sich, wie sie ihre Produkte und Dienstleistungen von der Masse abheben können. Parallel dazu steigt das Bedürfnis nach Effizienz und somit das Bedürfnis, mit weniger mehr zu erreichen. Unternehmen wenden sich jetzt Technologien zu, die zur Erreichung dieser Ziele und zur Unterstützung der notwendigen organisatorischen Transformation beitragen können. Letztendlich werden die Erfahrungen, die sie ihren Interessenten und Kunden bieten können, den Unterschied ausmachen. In diesem Rennen stehen Ideen im Mittelpunkt und die Fähigkeit, sie schnell und effektiv umzusetzen.”Der von Isobar’s globalen Teams von Kreativ- und Innovationsexperten verfasste Bericht ist speziell darauf ausgerichtet, einen Einblick in die strategische Ausrichtung der Marketingbranche von heute zu geben und die Schlüsselinstrumente und -technologien zu identifizieren, die für unverwechselbare und reizvolle Erfahrungen von morgen erforderlich sind. Der Bericht enthält auch Fallstudien von Isobar’s globalen Kunden, darunter Cisco, KFC und Cadillac, sowie einen tiefen Einblick in Road Tales für Volkswagen, die von Cannes Lions und D&AD prämierte Arbeit von Isobar und dentsumcgarrybowen. Six Global Key Findings of the Isobar CX Survey 2020