Die Köpfe Ipso!

Martina Spiess (Co-Head of Marketing) und Sven Reichhold (Co-Head of Marketing).





Jim & Jim:

Gesamtleitung: Fabio Emch, Robin Steiner;

Projektleitung: Robin Steiner;

Idee und Konzeption: Andrin Buchli, Fabio Emch, Nadine Sperb, Jacqueline Bentrup, Federico Zanini, Fabrice Göldi, Gini Waldburger und Robin Steiner;

Art Direction: Gini Waldburger; Media: Nadine Sperb, Kora Becker; Production: Federico Zanini;

On-Set Production: Nadine Sperb, Robin Steiner;

Director: Janic Halioua;

DOP: Federico Zanini;

Gaffer: Nino Burkart;

AC: Fabien Pannatier;

Ton: Barnaby Hall;

Post-Production und Colour Grading: Janic Halioua;

Photography: Bianca Meyer;



Hair & Make-up: kim joes by Kim Steiner;



Programmatic Advertising: Attackera;



Marketing Automation: Admire GmbH

ist die neue Leadgentur von Ipso!. Für die renommierte Bildungseinrichtung entwickelt die digitale Full-Service-Agentur einen neuen Marktauftritt. Teil der Arbeit ist der neue Claim "Unlock your Potential". Die Idee dahinter: Jeder Mensch verfügt über unbewusstes Potential, das entdeckt werden will. Ipso! hat sich das Ziel gesetzt, Menschen zu animieren, ihre vielfältigen Interessen zu fördern. Die Einrichtung fördert Studierende auf allen Bildungsstufen und in einer Vielzahl von Bereichen wie Technik, Informatik, Wirtschaft, Management, Bewegung und Gesundheit, Handel und Sprachen sowie Vorschulstufe und Volksschule.Diesen Grundgedanken greift der Auftritt mit verschiedenen Formaten und Inhalten auf. Die Kundinnen und Kunden und deren Bedrüfnisse rücken in der Kommunikation ins Zentrum, statt klassischerweise das Bildungsangebot oder die Bildungsprogramme der Schulbrands. Mithilfe einer Zielgruppenanalyse konnten im Vorfeld fünf Hauptbedürfnisse als Grundlage für den Entscheid für eine Aus- oder Weiterbildung eruiert werden: Lohnerhöhung, Beförderung, persönliche Weiterentwicklung, Berufseinstieg und Neuorientierung.Passend zu den fünf Hauptbedürfnissen haben die Kreativen je ein Kampagnenvideo mit passendem Key Visual entwickelt und produziert. Als Kampagnen-Hub wurden fünf inhaltlich abgestimmte Landing Pages eingesetzt. Ergänzt wird der Auftritt mit zielgruppennahem Social-Content. Insgesamt wurden mehr als 75 unterschiedliche Werbemittelformate aufbereitet und kanalgerecht ausgespielt.In Kooperation mit spezialisierten Partnern (Attackera GmbH – Programmatic Digital Advertising) arbeitete Jim & Jim zudem eine Mediastrategie aus. Ziel war es, die potentiellen Studierenden stets zur richtigen Zeit auf dem richtigen Kanal mit dem richtigen Werbemittel abzuholen. Ergänzt wurde die Mediastrategie mit intelligenter Marketing-Automation. Automatisierte Prozesse ab Zeitpunkt des Leads ermöglichten effiziente und optimale Interessentenbetreuung (Marketing Automation und Programmierung der Landing-Pages durch Admire GmbH). Die Ausspielung erfolgte in zwei Phasen. Die Werbeplatzierungen werden während der Ausspielung stetig optimiert und zielgruppennah ausgerichtet. Dabei waren die Medien so unterschiedlich, wie die potenziellen Studierenden mit ihren individuellen Bedürfnissen: Von klassischen Plakaten und ePanels über audiobasierte Ads bei Spotify und Radio Energy bis hin zu Platzierungen auf Snapchat und Tiktok. Bewährte Social Media Plattformen wie Facebook, Instagram, Linkedin und Youtube waren ebenso Teil des Kanalmixes.