Laura Meyer, CEO der Hotelplan Group, arbeitete als Beraterin, bei einem Medienunternehmen und in der Digitalsparte einer Bank. Und seit gestern Abend ist sie auch noch Women of the Year 2022 . Warum der Schweizer Reisekonzern einiges anders macht als die deutsche Konkurrenz und was man von anderen Branchen lernen kann, erläutert sie im Interview.