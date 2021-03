Mehr zum Thema

Schweiz Tourismus Winterkampagne

«My First Time» - den Winter neu erleben

Die anstehende Wintersaison stellt die gesamte Tourismusbranche vor grosse Herausforde-rungen. In den Bergdestinationen ist allerdings eine zurückhaltende Zuversicht angebracht. Schweiz Tourismus (ST) fordert dazu auf, mit «My First Time» den Winter neu zu erleben und seine ganz persönliche Herausforderung selbst zu bestimmen. Die Tourismusbranche hat heute in Zürich die neue Winterkampagne lanciert.