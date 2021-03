Die Google.org Global Impact Challenge

Google Arts & Culture mit virtueller Ausstellung

© Google.org

Google Arts & Culture mit virtueller Ausstellung

International Women's Day Doodle

Internationaler Frauentag - Google Doodle

Google Trends – die top trending Suchbegriffe

© Google

Google Trends mit Suchinteresse "Frauenstimmrecht"

frauenrecht schweiz

50 jahre frauenstimmrecht buch

frauenstimmrecht einführung weltweit

petition frauenstimmrecht 1925

bund der schweizerinnen gegen das frauenstimmrecht

Mit 250 Millionen weniger Frauen online als Männer hat sich Google die Mission auf die Fahne geschrieben, in Zusammenarbeit mit Organisationen wie UN Women die digitale Kluft zu überwinden und Frauen und Mädchen durch Technologie zu unterstützen. Aus diesem Grund startet Google heute zum Internationalen Frauentag 2021 die Google.org Impact Challenge für Frauen und Mädchen . Der Förderfonds in Höhe von 25 Millionen US-Dollar soll gemeinnützige Organisationen und Sozialunternehmen auf der ganzen Welt Finanzmittel und Fachwissen von Google Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen, um neue Wege zu finden, Frauen und Mädchen zu unterstützen.Zum Internationalen Frauentag startet im Rahmen von Google Arts & Culture eine neue virtuelle Ausstellung: Die Women of the World Exhibit . In Zusammenarbeit mit dem Women of the World Festival stellt das Projekt die Geschichten von verschiedenen Visionärinnen, Leaderinnen und Unternehmerinnen vor und feiert all das, was sie erreicht haben. Darüber hinaus werden inspirierende Initiativen vorgestellt, mit welchen Frauen die Welt zu einem gleichberechtigten Ort machen möchten und eine Reihe von Videos zur Verfügung gestellt, mit Reden und Vorträgen von verschiedenen Autoren, Comedians, Wissenschaftlern und Künstlern.Im Laufe der Jahre haben Doodles die besonderen Leistungen von Frauen in der Wissenschaft, im Kampf um Bürgerrechte, im Journalismus, im Sport, in der Kunst, im technologischen Bereich und auf vielen anderen Gebieten gewürdigt. Zum diesjährigen Internationalen Frauentag wird es ein “International Women’s Day Doodle” geben, welches von der französischen Doodle Künstlerin Helene Leroux kreiert wurde. Ein inspirierendes Video zum Doodle können Sie sich hier oder gleich unten anschauen.Auch die Google Trends bilden einen Meilenstein der Frauenbewegung ab: Das Suchinteresse am Frauenstimmrecht in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren stetig gesteigert und erlebt 2021 ein Rekordhoch:Die damit zusammenhängenden aufsteigenden top trending Suchbegriffe der letzten Woche waren die folgenden:

Auch Geschichten über Pionierinnen in den verschiedensten Bereichen interessieren die Google Nutzerinnen und Nutzer. Nach welchen Errungenschaften dabei am meisten gesucht wird, zeigt das folgende Google Trends Ranking zum Thema “Erste Frau...” der vergangenen Woche:

erste frau im weltall

erste frau am südpol

erste frau mit pilotenschein

erste frau auf dem mount Everest

erste frau auf dem mond