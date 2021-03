C&A will den internationalen Frauentag am 8. März gebührend zelebrieren und hat dazu Frauen aus verschiedenen Ländern und Bereichen zusammengebracht. Frauen mit unterschiedlichem Hintergrund und Werdegang, die aber eines verbindet, nämlich eine starke Botschaft an und eine Vision für Frauen. Mit der gebürtigen Zürcherin Meta Hiltebrand spannt C&A in der Schweiz mit einer Starköchin und Autorin zusammen und zeigt sie mal von einer anderen Seite. Meta konnte sich früh in seiner männerdominierten Umgebung durchsetzen. Bereits mit 23 Jahren wurde sie die jüngste Küchenchefin der Schweiz. Heute führt sie zwei Restaurants, ist in Jurys bei Kochsendungen vertreten oder sie tritt selbst darin auf.

Meta Hiltebrand für C&A - Das schönte aus dem Jahr 2020 zum Mitnehmen

Meta Hiltebrand für C&A - Ihre Vision

Zusammen mit Meta will C&A ein Bewusstsein für das Thema schaffen und die Botschaft an die Schweizerinnen und Schweizer tragen. Gemeinsam feiern sie diesen Tag, indem sie Erfahrungen und Visionen teilen, inspirieren und diese Ansichten tagtäglich selbst lebenMetas Vision ist Teil einer internationalen Kampagne und wird zusammen mit weiteren Erfahrungen und Visionen von starken Botschafterinnen dieser Welt in den sozialen Netzwerken und auf der C&A-Webseite zu sehen sein. C&A freut sich, mit Meta eine Botschafterin gefunden zu haben, die nach eigenen Worten "mit C&A aufgewachsen ist". Auch heute ist das noch der Fall. So hat Meta das Personal bei der Eröffnung ihres Restaurants mit Outfits von C&A eingekleidet."Meine Vision für die weibliche Zukunft ist Selbstbestimmung und ein Recht auf das was man gerne machen will. Mit anderen Worten haben wir heute die Möglichkeit, nicht nur durch unser tolles Aussehen zu brillieren, sondern ebenfalls mit unseren Kompetenzen und unseren Talenten, denn die stehen heute im Vordergrund." Meta Hiltebrand.