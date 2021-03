Am frühen Montagmorgen sorgten am Bahnhof St.Gallen zwei von Soldatinnen pilotierte Militärgrossfahrzeuge, ein Sanitätspanzer und ein tonnenschwerer Duro, für staunende Gesichter. Sie machten den ganzen Tag mit einem Banner auf das Kampagnenthema des diesjährigen Internationalen Frauentag #ChooseToChallenge aufmerksam. Ergänzt wurde der Hashtag mit der Frage: Frauen im Militär – normal, oder?

Landingpage für Fragen

Verantwortung bei Kernbrand AG Projektleitung bei Kernbrand AG: Gisèle Ladner, Sandra Green Konzept: Alexander Raschle; Design Landingpage: Samira Büchler; Animation Landingpage: Felicia Aepli; Entwicklung: Stefan Kellenberger

Frauen haben in der Schweiz das Recht, Militärdienst zu leisten und sie werden nach eigenen Aussagen in der Armee auch gleichbehandelt. Aus ihrem zivilen Umfeld und der Öffentlichkeit hingegen sind sie mit Klischees konfrontiert. "Wenn sie im Tarnanzug unterwegs ist, wird sie oft angepöbelt und gefragt, ob sie echt ist, hat uns eine Armeeangehörige berichtet." sagt, "und wenn man Medienberichte über Frauen in der Armee liest, geht es gern um Ohrringe, Nagellack und die Figur. Aber es sollte gar nicht um das Äussere dieser Frauen gehen. Es ist ihr Recht, Dienst zu leisten, ohne, dass es um ihr Äusseres geht."Die Aktion soll zur Normalisierung des öffentlichen Bilds der Frau in der Armee beitragen.undhaben vor Ort Medien von ihren Erfahrungen in der Armee berichtet.Das Amt für Militär und Zivilschutz des Kantons St.Gallen setzt sich seit Jahren für mehr Frauen in der Armee ein. Aus Erfahrung zeigt sich, Kreiskommandant des Kantons St.Gallen, überzeugt, dass gemischte Teams eine Bereicherung für die Armee sind. Es werde Zeit zu zeigen, dass die Armee keine Männerdomäne mehr sein wolle, so der Oberst weiter. Auf der zur Aktion gehörigen Landingpage frauen-team-armee.ch können interessierte Frauen ihre Fragen direkt anrichten. Vor allem "Frauenthemen" werden immer wieder gern von Frau zu Frau besprochen, weshalb auch hier Platz für intime Frauenfragen in der Kaserne Platz finden.