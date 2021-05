"Wir freuen uns sehr über die Wahl von Silvana Imperiali ins Board von IAA Global. Sie ist eine sehr gute Networkerin und ein aktives Vorstandsmitglied", so Andreas Widmer, Präsident des IAA Swiss Chapters und Founder Westhive. Auch Silvana Imperiali freut sich über ihre Wahl: "Die IAA ist einmalig und ein ausgezeichnetes Netzwerk. Dank der Mitgliederstruktur mit Werbeauftraggebern, Medien und Kommunikationsagenturen wird die umfassende Betrachtung von Marketingthemen stets gefördert. Ich freue mich sehr, auch auf globaler Ebene die Aktivitäten der IAA unterstützen und mit einem internationalen Team zusammen arbeiten zu dürfen."



Über die International Advertising Association (IAA) Als weltweit führende Tripartie-Organisation mit Sitz in New York vereinigt die IAA über 4'400 Persönlichkeiten in leitender Position aus Wirtschaft, Medien und Kommunikation weltweit. Die IAA fördert den Erfahrungsaustausch unter den Mitgliedern, befasst sich mit internationalen Entwicklungen in der Marketingkommunikation und organisiert regelmässig Veranstaltungen (Luncheons und Abendveranstaltungen mit Impuls-Referaten, Networkinganlässe, internationale Webinare und Study- Tours).

Sie wurde an der via Zoom stattgefundenen Wahl vom Global Board zur ‘’Vice President Corporate Member Development Europe’’ gewählt. In dieser Funktion unterstützt sie die verschiedenen Chapters in Europa bei ihrer Weiterentwicklung."Der Vorstand des IAA Swiss Chapters hatte Silvana Imperiali nominiert und ihre Nomination wurde von IAA Global Präsident Joel Nettey mit grosser Begeisterung unterstützt. Mit ihrer heutigen Wahl gewinnt IAA Global eine engagierte Persönlichkeit, die auch die Bedürfnisse unserer Mitglieder hier in der Schweiz auf globaler Ebene repräsentieren wird", so Chantal Landis, Geschäftsführerin des IAA Swiss Chapters.