Mate, ein Aufguss aus den Blättern der Stechpalme, gilt in verschiedenen Ländern Südamerikas als Volksgetränk – und als Muntermacher. Letzteres trifft laut Intelligentfood auch auf "El Tony Mate" zu. Eine Flasche oder Dose soll so viel Koffein wie eine Tasse Kaffee enthalten. Als Energybooster wird die Marke auch in der Kampagne angepriesen. Der Drink gibt demnach mit der darin enthaltenen Energie all jenen einen Kick, die vor Herausforderungen stehen, die sie aufgrund fehlender Energie allein nicht zu bewältigen glauben.



Unter dem Titel "A Kick When You Need It" zeigt die Zürcher Agentur Inhalt und Form in drei Social Media Ads den Benefit des gekühlten Mategetränks anhand von Alltagssituationen auf. Zugleich ruft sie die Menschen in einer Promotionaktion dazu auf, an antriebslose Freunde und Bekannte ebenfalls einen Kick zu verteilen, indem sie ihnen einen "El Tony Mate" schenken. Zusätzlich wird die Kampagne nach Angaben von Inhalt und Form für Mobile und Desktop Display Ads adaptiert und programmatisch ausgespielt. Die Kampagne sei im Übrigen das Resultat einer Zusammenarbeit, die aus unverhältnismässig hohem "El Tony"-Konsum in der Agentur entstanden sei.