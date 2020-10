Mehr zum Thema

Inhalt und Form goes OST

Im berühmten Song der Pet Shop Boys, der dem Konzept von Inhalt und Form für die Ostschweizer Fachhochschulen womöglich Pate stand, geht's nach Westen - "Go West". Egal, Hauptsache Kunde und Agentur haben im Rahmen der Lancierungskampagne die selbe Richtung "Go OST" eingeschlagen. Denn das ist die Richtung, die einschlägt, wer in Beruf oder Studium richtig weiterkommen will.