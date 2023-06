Imageo / xblickwinkel/E.xIliopouloux

Reachbird will in der Schweiz weiter wachsen. Die Influencer-Marketing-Agentur gründet einen Standort in Zürich

Reachbird will in der Schweiz ihre Stellung weiter festigen. Die Adesso-Tochter, die zu den führenden Influencer-Marketing-Agenturen in der DACH-Region zählt, baut derzeit ein eigenes Team vor Ort auf. Offizieller Start soll am 1. September sein. Wer das Team führen soll.

An der Spitze von Reachbird in der Schweiz steht Dina Rossi. Sie wird die Aktivitäten der Influencer-Marketing-Spezialisten künftig von