Um das diesjährige 50. Jubiläum von Burgerstein Vitamine gebührend zu feiern, wurde ein umfassendes und crossmediales Konzept entwickelt. Die Creators, bestehend aus einem Mix aus Spitzensportlerinnen und -Sportler sowie Mikro- und Makro- Influencerinnen und -Influencer aus den Bereichen, Sport, Food und Lifestyle teilen in den nächsten Monaten ihre insgesamt 50 Gesundheitstipps mit der Social Media Community.

Die Idee der Gesundheitstipps ist eine Anlehnung an den Burgerstein Vitamine Slogan ‘Tut gut.’. Bereits in vergangenen Kampagnen war das Thema ‘Was tut dir gut?’ immer ein zentraler Bestandteil.", so Burgersteins Social Media Manager. Im Laufe der aktuellen Kampagne werden diese Tipps auch auf einer separaten Landingpage veröffentlicht. Grafisch aufbereitet werden sie von der Kreativ- und Werbeagentur Bureau54.