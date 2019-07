„Wir sind noch nicht da, wo ich gerne wäre, bin aber dennoch dankbar, dass wir bereits so weit gekommen sind.“ Matthias Kiess, TBWA Teilen

: In einer ersten Phase war ich tatsächlich sehr naturwissenschaftlich und akademisch ausgerichtet. Nach einem Jahr an der Dissertation zum Thema Sekundärstrukturanalyse von Peptiden anhand von Circulardichroismus-Spektroskopie musste ich eingestehen, dass dies wohl doch nicht meinem Weg entsprechen wird und ich wohl kaum längerfristig im Bereich Forschung tätig sein werde.Ich hatte schon während des Studiums mit einem sehr unternehmerischen Apotheker zu tun, der ein Start-up im Bereich Mineralstoffe lanciert hat, bei welchem ich mitwirken durfte. Dies hat mir aufgezeigt, dass ich mich im Marketingumfeld sehr wohl fühlen kann. Entsprechend war mein erster richtiger Job nach der ETH Zürich eine Anstellung als Projektleiter bei der Dr. Schlegel Pharmamarketing, damals mit über 40 Mitarbeitenden die führende Pharmaagentur im Schweizermarkt. Dort habe ich mich richtig wohl gefühlt und meine Marketingkarriere nahm ihren Lauf.TBWA\Health hatte schon immer die Absicht, fachliche Kompetenzen im Bereich Healthcare vereint mit Kommunikationskompetenzen den Kunden zur Verfügung zu stellen. Dieses Offering startete im Jahr2006 mit dem Erstkunden Pfizer durch und hatte zwischenzeitlich doch Umsatzanteile bis zu 15 Prozent.Hmmm… das ist eine gute Frage und eine Schwierige zugleich. Ich glaube, dass es nicht nur beispielsweise in meinem Job, sondern generell wichtig ist, Empathie zu entwickeln und die Fähigkeit zu haben, auf seine Mitmenschen eingehen zu können. Dies hilft in jeglicher Lebenssituation, sei es privat oder im Job.Ups, hätte ich diese Frage vorher gelesen, dann hätte ich obige Antwort vielleicht anders formuliert. Aber ich sehe, Du hast mich gut gelesen. Tatsächlich scheint das auch eine meiner Hauptstärken zu sein. Ich versuche immer Fakten miteinzubringen (bin nämlich durchaus auch sehr analytisch… meine naturwissenschaftliche Ader), diese dann aber auch in einen Kontext zu stellen und dem Team Selbstverantwortung mit den entsprechenden Kompetenzen zu übertragen.Ich denke, dass unsere Branche trotz allen Unkenrufen immer noch sehr attraktiv ist. Die Aufgaben sind spannend und vielfältig und entsprechen trotz allem einem modernen Zeitgeist. Beim LSA (u.a. in der Ausbildungskommission) sind wir sehr damit bemüht, neue Talente in unsere Branche zu bringen und auch entsprechende Weiterbildungen anzubieten. Nebst der Steigerung des Angebotes muss auch die Kommunikation desselben forciert werden, was nun ebenfalls vermehrt stattfindet.Da ich über vielfältigste Themen zeitlich stark eingebunden bin, verbleibt relativ wenig Raum diesen Freizeitbeschäftigungen nachzugehen. Aber wenn ich zu lange in einem geschlossenen Raum sitze, muss ich raus und die Luft der Natur atmen. Dies bietet sich natürlich auf dem Bike, beim Wandern oder Skifahren gut an. Und auch wenn es nur für ein paar wenige Stunden ist, aber der Erholungsfaktor ist riesig.Nun, es könnte natürlich immer mehr sein. Eine im Markt bekannte Agentur claimt unter anderem als eines ihrer Mottos "Wir sind immer unzufrieden", was ich durchaus nachvollziehen kann. Auch wenn ich in der Regel das Glas halbvoll und nicht halbleer sehe, habe ich doch auch eine gewisse Rastlosigkeit in mir und den Drang, Dinge zu verbessern und den Erfolg am Markt zu steigern. Wir sind noch nicht da, wo ich gerne wäre, bin aber dennoch dankbar, dass wir bereits so weit gekommen sind.Die Leute haben uns mittlerweile kennengelernt und wissen, dass wir wohl einige schweizerische Eigenschaften trotz internationalem Netzwerk bei uns vereinen. Wir haben alle lange und beharrlich gearbeitet, um dahin zu kommen, wo wir heute sind. Und leben dies mit einer Bescheidenheit, ohne langweilig zu sein. Entsprechend denke ich, dass der Anteil der Missgunst eher klein ist und dass uns der Erfolg gegönnt wird.Es ist uns allen bewusst, dass wir in einem Haifischbecken unterwegs sind und jeder für sich und sein Unternehmen schauen muss. Dennoch nehme ich grundsätzlich einen sehr positiven Austausch und freundlichen bis freundschaftlichen Umgang untereinander wahr. Wir sitzen letztendlich alle im gleichen Boot und müssen auch Brancheninteressen gemeinsam vertreten.Nun, das tönt jetzt etwas nach einem Elevatorpitch. Seit anfangs Jahr haben wir uns umstrukturiert und arbeiten mit zwei Schwerpunktbereichen: Business- und Brandstrategy und Brand Experience, in welchem drei autarke, interdisziplinäre Teams verschiedene Kundengruppen betreuen. Dies erlaubt uns, noch mehr Fokus auf die Strategieentwicklung zu geben und auf eine starke Markenführung zu achten. Dabei haben wir unter anderem mit unserem Zeitgeist-Spotter Approach einen Schwerpunkt im Bereich Audience Intelligence gelegt. Die konsequente Anwendung unseres Disruption-Ansatzes führt zu kreativen Lösungen, die unsere Kunden nachhaltig weiterbringen. Und der Kunde und die Beziehung zum Kunden steht für uns immer im Zentrum.Natürlich ist man immer wieder auch mit personellen Themen beschäftigt, die einen berühren. Man verliert gute Leute oder muss Personen entlassen, was nicht nur einfach ist. Und wie wir wissen, ist der Verlust von Talent für eine Agentur bremsend und manchmal auch kulturell belastend. Was uns in den letzten zwei Jahren am meisten getroffen hat, war der Verlust von Sunrise. Aus unseren Augen war der geführte Pitchprozess unfair und bereits im Vornherein entschieden. Nach vier Jahren vollem und erfolgreichem Einsatz, war der Abgang dieser Marke ein herber Schlag.In den letzten zwei Jahren hat die Agentur sehr viel Dynamik entwickelt und entsprechende organisatorische Anpassungen waren die Folge, wobei Bruce zwar eine tragende Rolle zugewiesen bekommen hat, sich aber mit dieser nicht ganz identifizieren konnte. Dies, gepaart mit einem langjährigen und intensiven Einsatz, haben ihn veranlasst, nun einmal eine Pause einzulegen und sich neu zu orientieren.Grundsätzlich ist die Zufriedenheit hoch und die erzielten Ergebnisse sind sehenswert. Doch wie bereits oben erwähnt, wissen wir sehr genau, wo wir stehen und wo wir noch hingehen wollen. Und dies sieht das Netzwerk (aktuell Network of the Year 2018 und entsprechend an der Spitze) natürlich auch, weswegen nach wie vor ein grosser Anspruch an uns vorhanden ist. Der Austausch ist allerdings vornehmlich inspirativ und konstruktiv. Insofern habe ich nichts zu bemängeln.