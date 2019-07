Seit etwa Mitte dieses Monats sucht das Unternehmen nach einem "Chief of Sleep", einem "Schlafbotschafter", der vermitteln soll, wie wichtig Schlaf ist und wie man ihn verbessern kann. Grundlage seiner Aufgabenstellung ist eine von YouGov im Auftrag erstellte Studie mit dem Ergebnis, dass den Schweizern Schlaf zwar wichtig sei, aber im Vergleich zu anderen Aktivitäten wie Arbeit und Familie oft zu kurz komme. Auf das "Schlafchef"-Angebot hin – eine auf ein Jahr befristete, 60-80-Prozent-Stelle – haben sich nach Angaben von Manuel Rotzinger, PR-Manager von IKEA Switzerland, bislang mehr als 50 ernst zu nehmende Bewerber gemeldet. "Wir wollen den Schweizern nicht vorschreiben, dass sie mehr zu schlafen haben, sondern durch die Arbeit des ,Chief of Sleep‘ Wissen sammeln, es locker vermitteln und Lust auf Schlaf machen", sagt Rotzinger.



Mit der Botschafter-Idee, die von der neuen Leadagentur Virtue (mit-)entwickelt worden ist, baut Ikea Schlaf sowohl als eigenständiges Sujet auf, als auch als Teilaspekt seines Zuhause-Themas, das ein breiteres Spektrum abdeckt. "Die Schweiz ist ein Land von Workaholics und Perfektionisten, die selbst die Freizeit bis zur letzten Minute durchplanen", erläutert Rotzinger. "Da finden das Zuhause und die Inneneinrichtung oft nicht wahnsinnig viel Beachtung. Das würden wir gern ändern."Dazu beginnt Ikea in Zusammenarbeit mit der Vice-Tochter Virtue Ende August eine Kampagne "Fill your life with home – bring mehr Zuhause in dein Leben". Zuhause, wo nicht alles perfekt sein müsse, soll sich Schweizer Entschleunigung erlauben.