Die digitale Nutzung von Radio und Audio-Inhalten steigt und generiert mehr Inventar für Audio-Werbung. Das ist erfreulich. Mit der geplanten Abschaltung von UKW im Januar 2023 wird Radio zu einem 100-prozentig digitalen Medium. Aber was bedeutet das für die Re-Finanzierung von Audio-Inhalten? Folgt die kommerzielle Seite dem Audio-Nutzungs-Boom? Antworten gab der Event der Interessengemeinschaft elektronische Medien (IGEM) zur Zukunft der Radio- und Audio-Werbung.

Über die IGEM Die IGEM Interessengemeinschaft elektronische Medien setzt sich für die Vielfalt und Transparenz der elektronischen Medien in der Schweiz ein. Mit ihrer jährlichen Studie Digimonitor liefert die IGEM repräsentative Informationen zur Nutzung von elektronischen Medien und Geräten in der Schweiz. Über ihre Mitgliedsfirmen deckt die IGEM die ganze Wertschöpfungskette in den elektronischen Medien TV, Radio, Kino, Online, Video, Audio und Digital Out-of-home ab. Die Schwerpunkte der IGEM liegen in der Forschung für alle elektronischen Medien. Die IGEM befasst sich intensiv mit der Digitalisierung und bietet praxisnahe Events und Weiterbildungen.

Für, Head of Print, Radio und OOH beim Agenturnetzwerk dentsu Switzerland, können klassische Radio-Kampagnen mit digitalen Audio-Spots verstärkt oder verlängert werden. Eine rein digitale Audio-Kampagne ist aber kein Ersatz für klassische Radiowerbung, deren breite Reichweite unverzichtbar ist. Für eine erfolgreiche Audio-Zukunft wünscht sich Anja Hänni mehr Targeting-Möglichkeiten, mehr Informationen über die digitalen Nutzer und klickbare Audio-Spots., Projektleiter der Arbeitsgruppe Digitale Migration Digimig, präsentiert die aktuellen Daten vom Herbst 2020 zur Schweizer Radionutzung. Die digitale Radio-Nutzung steigt: 73 Prozent der Radionutzung erfolgen nun auf digitalem Weg. 41 von 100 gehörten Radiominuten geschehen über DAB+ und 32 Minuten über IP (also über Computer, Tablet oder Smartphone). Während 2015 noch 51 von 100 gehörten Radiominuten über UKW erfolgten, sind dies im Herbst 2020 nur noch 27 Minuten. Im Auto werden noch 45 Prozent der Radionutzung über UKW gehört. Aber auch im Auto erfolgt mit 55 Prozent inzwischen die Mehrheit der Radionutzung digital (DAB+ oder IP). In der Folge zeigte sich Stephan Küng, Präsident der IGEM und Eigentümer der Mediaagentur TWmedia, im Gespräch mit der Moderatorin Aline Rutishauser von Radio FM1 vorsichtig optimistisch für die Umstellung auf DAB+., Leiter Radio bei CH Media, zeigt, dass die digitale Verbreitung über DAB+ oder IP in der Schweiz funktioniert. So ist die Nutzung von nationalen Radiosendern, die ausschliesslich über DAB+ oder IP verbreitetet werden (wie z.B. Virgin Rock oder Energy Vintage), trotz Pandemie gestiegen. Auch bei den regionalen Radiosendern von CH Media steigt die Nutzung über IP und dies gerade auch zu den News-Zeiten. Florian Wanner tönt aber auch an, dass die Vermarktung noch ausbaubar ist.Wie eine solche Vermarktungsstrategie im Hinblick auf die Refinanzierung von Audio-Inhalten aussehen kann, führt im Anschluss Matthias Kost, Geschäftsleiter von Radio Zürisee, aus. Durch die Digitalisierung wird die Radio-Werbung international und es kommen Mitbewerber von ausserhalb der Radiobranche hinzu. Für Matthias Kost bilden daher publizistische Audio-Inhalte mit Nähe zum Publikum das Rückgrat im digitalen Werbemarkt.Insgesamt zeigt der IGEM-Event auf, dass sich der Radiomarkt der Schweiz bereits zu einem Audiomarkt weiterentwickelt hat. Begrüssenswert ist, dass verschiedene Marktpartner und Anbieter zusammenarbeiten, um Branchenlösungen zu entwickeln und voranzutreiben. Wenn die Nachfrage des Werbemarktes nach mehr Targeting-Möglichkeiten und mehr Informationen über die digitalen Nutzer bedient werden kann, steht dem Audio-Markt in der Schweiz eine spannende Zeit bevor.