"The Video takes it all", haben sich die Entwicklerinnen und Entwickler von Pinterest in Anlehnung an den gleichnamigen ABBA-Song wohl gedacht und kurzerhand das neue Video-Story-Format Idea Pins an den Start gebracht. Die neue Funktion steht allen Creatorn ab sofort in UK, den USA, in Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Österreich und der Schweiz zur Verfügung. Alle Nutzerinnen und Nutzer mit einem Unternehmenskonto profitieren davon und können so inspirierende Inhalte erstellen und direkt auf Pinterest Communities aufbauen.