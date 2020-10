Hi, wir sind Dept – eine internationale digitale Agentur, die Kreativität, Technologie und Daten miteinander verbindet. Wir helfen weltweit führenden Marken beim Aufbau und der Skalierung ihrer digitalen Produkte, Dienstleistungen und Kampagnen. Unser Team aus über 1’500 Denkern und Machern arbeitet in über 13 Ländern in Europa und Amerika. In der Schweiz verbindet Dept die beiden Service Lines «Digital Marketing» und «Design & Technology», letzteres durch das preisgekrönte Team von Hinderling Volkart. Unser rund hundertköpfiges Team in Zürich und Bern unterstützt Topmarken wie Generali, Betty Bossi, TCS, Jumbo und Comparis. www.deptagency.com/de-ch/