Das IAA Swiss Chapter © IAA Übersetzt heisst das: Es gibt exklusive Veranstaltungen, Insider-Informationen und ein Netzwerk, das sich regelmässig und intensiv austauscht. Wichtig ist dem Gremium das Thema Diversität. "Advertising Members, Agency Members und Media Members sind zu je einem Drittel in unserem Verband vertreten. Der Frauenanteil der Mitglieder in der Schweiz ist in den letzten zwei Jahren auf über 30 Prozent gestiegen, weshalb es uns wichtig war, auch den Vorstand mit einem Drittel Frauen zu besetzen", erklärt Landis weiter. Aktueller President des Chapters ist Andreas Widmer. Als weltweit führende Tripartie-Organisation vereinigt die IAA über 4.000 Persönlichkeiten in leitender Position aus Wirtschaft, Medien und Kommunikation in 80 Ländern. Das IAA Swiss Chapter, 1962 gegründet, gehört mit seinen 175 Mitgliedern zu einflussreichen Organisationen innerhalb der Branche. "Die IAA, wie auch ihre Mitglieder und Veranstaltungsthemen, ist innovativ, inspirierend, interdisziplinär und international", sagt Geschäftsführerin Chantal Landis.

Seit Juni sind die drei nun im Amt. Nathalie Diethelm, Silvana Imperiali und Sven Roost gehören frisch dem Vorstand des IAA Swiss Chapters an. Sie folgten auf die drei langjährigen Vorstandsmitglieder, CFO Havas,l, CEO Mediaschneider, und, Founder Fromage Mauerhofer, die aus eigenen Wunsch aus dem IAA Vorstand ausgeschieden waren. HORIZONT Swiss wollte von den drei Neuen wissen, was sie antreibt und welche Schwerpunkte sie setzen wollen. Hier sind ihre exklusiven Antworten.Die Vielseitigkeit meiner Tätigkeit und die tägliche Freude mit dem ganzen Team beste Arbeit & Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen.: Mein Treiber ist die Leidenschaft für Menschen und Technologie. Wir pflegen eine Kultur von Test & Learn – wo wir Innovationen & neue Ideen gerne ausprobieren – und aus unseren Misserfolgen sogar mehr als aus unseren Erfolgen lernen. Persönlich versuche ich täglich "den Unterschied zu machen" und positive Energie zu verbreiten. Das Leben ist zu kurz, um freudelos damit umzugehen.Der tägliche Austausch und die Unterstützung unseres gesamten Teams um unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten, damit sie sich voll und ganz auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Die daraus resultierenden positiven Kundenfeedbacks spornen mich täglich von neuem an.Den Mehrwert für unsere Mitglieder weiterhin ausbauen und die Aus- und Weiterbildung junger Führungskräfte in unserer Branche fördern.Mithelfen bei der Gestaltung von Events und Angeboten über die neusten internationalen Trends, über kreative Start-ups und Innovationen, sowie über die Entwicklung unserer Gesellschaft, welche unsere Mitglieder inspirieren und bereichern können.Als neu gewählter Treasurer der IAA ist mein Aufgabengebiet klar definiert. Ich verantworte die Finanzen des Verbandes.Einerseits liegt die Herausforderung in der Digitalisierung und der damit einhergehenden Fragmentierung der Angebote sowie der zunehmend non-linearen Kommunikation; jeder ist Sender und Empfänger. Andererseits ist die Rolle von Marken im gesellschaftlichen Kontext nicht ausser Acht zu lassen, denn sie müssen sinnvollen Mehrwert bieten, welcher über die rein funktionale Ebene hinausgeht, so zum Beispiel persönliche oder kollektive Benefits.Flexibilität und Tempo sind in dieser sich laufend veränderten Welt ein Muss. Die Strukturen sollten beweglich und schnell anpassungsfähig sein. Zudem ist ein vertieftes Verständnis der Konsumenten und des Zusammenspieles zwischen Online & Offline Channels nötig, um die Zielgruppen nicht nur zum Engagement, sondern bis zum effektiven Kauf zu begleiten. All dies mit Rücksicht auf Privacy, aber doch mit Personalisierung – ohne Ad Fraud, mit Brand Safety und in voller Transparenz. Weitere Herausforderungen sind die Suche, der Aufbau und das Behalten von Talenten, welche motiviert die gleichen Ziele des Unternehmens verfolgen. Ein volles Programm.Die beschränkten, teils schrumpfenden Kommunikationsbudgets sind für viele Marketers eine grosse Herausforderung. Es braucht meiner Meinung nach bessere Instrumente, um den Erfolg der Kampagnen richtig messen zu können.