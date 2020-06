Bei der neuesten Produktinnovation aus dem Hause Hug handelt es sich um knusprig-luftige Cracker auf der Basis von Hummus und Linsen, verpackt in einzelne Portionen für den kleinen Hunger zwischendurch. Damit hat Hug das Produktsortiment der Marke Dar-Vida erweitert und bietet erstmals auch glutenfreie Snack-Produkte an.Für die neue Sorte auf dem Salzgebäck-Markt hat Erdmannpeisker zum Launch in diesem Monat Motive entwickelt, die das neue Produkt in den Fokus setzen und rund um die Verkaufsstellen plakatiert werden. Für den Herbst sind zudem schweizweite Samplings geplant.