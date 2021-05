Mehr zum Thema

Bernie Ecclestone wirbt mit blauem Auge für Hublot

Eine Anzeige geht um die Welt - und zwar, weil auf ihr niemand geringeres als Formel-1-Bosses Bernie Ecclestone zu sehen ist. Dieser wirbt mit dem Spruch "See what people will do for a Hublot" - und einem blauen Auge - derzeit für den Luxusuhren-Hersteller Hublot und sorgt damit für reichlich Medienecho.