Michael Yang wird neuer Huawei-CEO in der Schweiz. Der Manager übernimmt damit die Führung des Technologieausrüsters mit den drei Standorten Liebefeld, Dübendorf und Lausanne. Bislang leitete er als Chief Representative das Hauptstadtbüro von Huawei in Berlin und war in dieser Funktion für Government Relations, Kommunikation und Aktivitäten wie das Huawei Cyber Security Innovation Lab in Bonn sowie das Huawei Digital Competence Center in Saarbrücken verantwortlich.