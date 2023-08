Guten Morgen, wir starten in eine spannende Woche. Am kommenden Donnerstag ist D-Day. Dann wird die UBS die künftige Gestalt der Schweizer Superbank verkünden. Und schon jetzt scheint nach Medienberichten eines endgültig beschlossen. Die Credit Suisse wird als Marke vollständig verschwinden. Für Diskussionen dürfte auch eine Studie des Zürcher Forschungsinstituts Sotomo im Auftrag des Versicherungskonzerns Axa im Vorfeld der IAA sorgen. Danach flacht in der Schweiz das Interesse an E-Fahrzeuge ab. Zwar können sich 56 Prozent der Befragten vorstellen, dass sie sich einen Stromer kaufen. Aber ein gutes Drittel schliesst das kategorisch aus. Starten Sie gut in die neue Woche.

1. "TV bietet weiterhin die spannendsten Inhalte": Das erwarten die beiden TV-Manager Alexander Duphorn und Frank Zelger von der Screen-up 2023