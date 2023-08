Guten Morgen, für die Gen Z stehen ein gutes Arbeitsklima sowie Wertschätzung an erster Stelle bei der Wahl des Arbeitgebers. Das ist ein Ergebnis der Studie „Erwartungen der Gen Z an die Arbeitswelt“ von SwissSkills. Ein anderes: Bei der Jobsuche steht die klassische Stellenanzeige nach wie vor bei 80 Prozent der Teilenehmenden an der ersten Stelle, gefolgt von persönlichen Kontakten (75 Prozent). Soziale Medien spielen dagegen keine große Rolle in der Stellensuche. Starten Sie gut in den Tag.

1. Marketing-Duo: Sara Jermann und Angelika Leemann verantworten gemeinsam das Marketing der Rivella Group.Sara Jermann und Angelika Leemann f&