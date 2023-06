Guten Morgen, die Migros-Bank ist die digitalste Bank der Schweiz. Das geht aus einem Ranking hervor, das die Hochschule Luzern (HSLU) am Dienstagabend vorgestellt hat. Die Finanztochter der Detailhändlerin löst damit die UBS an der Spitze ab. Platz drei sichert sich die VZ Depotbank. Starten Sie gut in den Mittwoch.

