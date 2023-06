Guten Morgen, in der Schweiz leben 468.100 Millionäre. Das sind etwa zwei Prozent weniger als im 2021. Gleichzeitig hat sich deren Gesamtvermögen um drei Prozent auf 1,4 Billionen US-Dollar reduziert. Zu diesen Zahlen kommt das Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen Cap Gemini in seinem jährlichen World Wealth Report. Starten Sie gut in die neue Woche, in der heute Abend für Apple eine neue Ära beginnen soll.

1. Baloise: Wo es die passende Arbeit für die Freizeit gibtVor vier Jahren entwickelte die Zürcher Agentur Freundliche Grüs