Guten Tag, gestern war der internationale Tag der Pressefreiheit. Der Verlegerverband Schweizer Medien VSM hat daher gemeinsam mit den Partnerverbänden in Deutschland, Luxemburg und Österreich eine Kampagne gestartet. Die Botschaft: Medien müssen frei und ohne Zensur arbeiten können, um unabhängig und verlässlich berichten zu können. Zudem haben das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) und die Medienbranche gestern einen Aktionsplan für die Sicherheit von Medienschaffenden vorgestellt. Unter anderem sollen Aufklärung und Prävention ihnen mehr Schutz vor Drohungen, Hass und Gewalt bieten. Denn das alles gibt es längst nicht mehr nur via Internet, Social-Media und Mail. Starten Sie gut in den Tag.

