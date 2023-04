Guten Morgen, in diesen Tagen hat die Migros eine Kampagne anlaufen lassen. Unter ihrem neuen Claim "Migros macht meh für d`Schwiiz" betont die Detailhändlerin ihr gesellschaftliches ökologisches und wirtschaftliches Engagement. Die Kampagne von Wirz setzt dabei auf viel Bewegtbild im TV und in den digitalen Welten. Dieses ständige Ausbalancieren der Kanäle ist eines der grossen Themen beim HORIZONT Swiss Digital Talk, der heute in wenigen Stunden stattfindet. Hochkarätige Experten diskutieren 90 Minuten unter der Leitidee "Bewegtbild – Kampf der Bildschirme." Wir freuen uns auf alle Referenten und Gäste. Starten Sie gut in den Tag.

1. Umfrage Chat GPT: "KI fehlt es an kritischem Denken und ethischen Prinzipien"Kaum ein Gespräch, kaum ein Event auf dem Chat GPT d