Guten Morgen, heute will der Exekutivrat von Swiss Olympic darüber entscheiden, ob sich die Schweiz um die Olympischen Spiele 2030 bewerben soll. Seit ein paar Tagen ist bekannt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) sich für die Idee erwärmt hat. Die ersten Gespräche gab es bereits. Doch will auch die Schweiz? 1928 und 1948 gab es die Winterspiele in St. Moritz, seitdem zog der gigantische Sporttross vorbei. Jetzt diskutieren die Funktionäre und danach vielleicht die Menschen. Starten Sie gut in den Tag.

1. Umfrage Chat GPT: Zum jetzigen Zeitpunkt ersetzt Chat GPT nicht den MenschenKaum ein Gespräch, kaum ein Event auf dem Chat GPT derzeit