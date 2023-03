Guten Morgen, vor etwas mehr als einer Woche gab es in Genf die Entscheidung, weiterhin Aussenwerbung zuzulassen. Doch damit sind Verbote für die Out-of-Home-Branche nicht vom Tisch. Gestern hat der Zürcher Gemeinderat beschlossen, dass es in der Stadt keine Leuchtdrehsäulen und digitalen Werbeflächen mehr geben soll - mit 61 zu 55 Stimmen. Jetzt muss der Stadtrat das Anliegen prüfen. Die digitale Aussenwerbung spielt auch in unserem Newsletter eine Rolle. Starten Sie gut in den Tag.

1. Out of Home: Welche Bedeutung Screens für die Aussenwerbung habenSie sind in den Strategien der Werbe-Auftraggeber nicht mehr wegz