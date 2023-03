Guten Morgen, Ricarda Demarmels hat grosse Ziele. Die neue Chefin von Emmi will eine nachhaltige Milchwirtschaft etablieren und diese zur Norm machen. Das sagte die 43-Jährige gestern in Luzern vor den Medien. Seit Januar führt sie die Geschäfte des Molkerei-Konzerns, der 2022 die 4-Milliarden-Grenze beim Umsatz knackte, aber auch weniger Gewinn erzielte. Zudem muss sich das Unternehmen einen neuen CMO suchen. Thomas Morf, der auch Mitglied der Konzernleitung ist, tritt nach fünfeinhalb Jahren bei Emmi ab. Starten Sie gut in den Tag.

1. Strategie-Check: Wie Julius Bär von der neuen Markenkampagne profitiertIm Februar hat Julius Bär eine neue globale Markenkamp