Die Social Plattform LinkedIn veröffentlichte eine Liste der Influencer und Mitglieder im deutschsprachigen Raum, die am erfolgreichsten Debatten anstossen Die Berner Kommunikationsagentur Republica AG wird per 1. Januar 2020 wieder zu einer eigenständigen inhabergeführten Agentur Der Mikroblogging-Dienst Twitter erlaubt Marken, auf sein Umfrage-Tool zuzugreifen und unterstützt sie somit bei der Optimierung ihrer Werbekampagnen Zu lang, zu krumm, zu dick, zu kurz, zu dunkel, zu dünn - Hüppchen müssen nicht immer gleich aussehen. Die Agentur tbd lanciert eine eigene Produktidee inklusive Branding, Brandstory, Packaging und Kampagne, die sich als Rebellion gegen das Konventionelle versteht.Content Marketing ist nicht nur im Online Marketing, sondern auch im Influencer Marketing einer der grossen Trends für das Jahr 2020. Dieser Meinung ist Torben Platzer , Co-Gründer der Medienagentur TPA Media.TikTok wächst und wird zunehmend zum Experimentierfeld für Marketer. Dabei feiern einige Werbungtreibende auf der Video-App auch erste Erfolge. Doch die chinesische Blackbox trifft auch auf Vorbehalte seitens der Werbeindustrie. Eine Bestandsaufnahme Seit dem Spätsommer ist bekannt, dass der neue Marketingchef von BMW, Jens Thiemer, einen grossen Umbau der eigenen Organisation, aber auch in der Zusammenarbeit mit Agenturen plant.An den Weihnachtsfeiertagen und an Silvester knallen die Korken. Entsprechend massiv dürften die Sektkellereien in den kommenden Wochen um die Gunst der Verbraucher werben.