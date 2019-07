3. Neue NZZ Creative Unit nimmt ihre Arbeit auf bietet den Werbekunden Kommunikationsberatung und massgeschneiderte Lösungen über das gesamte Portfolio aus dem Hause NZZ an.



Ein leerer Akku nervt – egal ob beim Telefonieren, Musikhören oder Fotografieren. Chimpy hat das wörtlich genommen. Der Zürcher Powerbank-Leihservice schickt für seine Kampagne das äußerst nervige Maskottchen Boris auf die Reise . Die Inhouse-Kampagne entstand unter der Leitung von des EX-TBWA-Texters Clement Obiegbu.2018 wurden während des Dota-2-Turniers "The International", ein eSports-Wettbewerb, über 25 Millionen Euro an Preisgeldern verliehen, das ist wesentlich mehr als bei der Tour de France. Und rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung sieht eSports bereits als tatsächlichen Sport . Grund genug, finden Stefan Näf und Christian Omlin, beide Jung von Matt / Limmat, in die Hype-Disziplin zu investieren.In Deutschland legt sich das französische Unternehmen Comuto mit ihrer Marke Blabla gerade in der Kommunikation mit Flixbus an. In der Schweiz wird die Kampagne zum Start von Blablabus aber nicht zu sehen sein. Aktiv ist die Mitfahrzentrale in der Eidgenossenschaft trotzdem