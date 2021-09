Das Aus der Third-Party-Cookies verzögert sich um ein Jahr. Das mag derzeit viele in der Branche beruhigen, doch die Verschiebung ist nur eine Verlängerung der Schonfrist. Es ist also ein hochbrisantes Thema, mit dem sich die nächste Folge der HORIZONT Swiss Digital Talks am 30. September beschäftigt. Das Format haben HORIZONT Swiss und der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA/ASA) gemeinsam entwickelt, die aktuelle Serie ist bereits die zweite Runde. Unter anderem soll es wie gewohnt ab 10.30 Uhr in kompakten 90 Minuten um die Analyse der Situation und Best Practice gehen. Unter anderem geht es dabei um folgende Fragen:

- Was bedeutet der Wegfall der Cookies für Werbeauftraggeber?

- Welche Rolle spielen Login-Allianzen?

- Welche Alternativen kommen zu Anwendung?

- Welche Alternativen funktionieren bereits jetzt ziemlich gut?

- Welche Auswirkung hat die Entwicklung auf die Budgets?

Unter anderem diskutieren hier: Damian Chandler, Head of Programmatic Advertising, Webrepublic; Annette Dielmann, Director Research & Development, Goldbach Next AG; Christian Hermle, Director of Marketing, AMAG Import AG; Roland Ehrler, Direktor, SWA Schweizer Werbe-Auftraggeberverband und Yves Maeder, Google Marketing Platform Lead Austria & Switzerland, Google. Moderiert wird das 90-minütige Format HORIZONT-Chefredaktorin Eva-Maria Schmidt und Redaktor Beat Hürlimann. Weitere Informationen und zur Anmeldung geht es hier.