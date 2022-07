© HORIZONT /DFVCG Social-Media ist gekommen, um zu bleiben. Der kommende Horizont Swiss Digital Talk gibt neue Insights

Kaum ein Unternehmen in der Schweiz verzichtet auf Social Media. Doch nicht immer bringt das Engagement auf Facebook, Instagram, Linkedin und Co den gewünschten Erfolg. Der kommende HORIZONT Swiss Digital Talk, der wieder in Zusammenarbeit mit dem SWA stattfindet, will hier Hilfe geben. Das Format mit dem Titel "Best Practices in Social Media – Mehr als schöne Bilder – Wie man Social Media richtig nutzt!" findet am morgigen 7. Juli statt, wie gewohnt ab 10.30 Uhr.