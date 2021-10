Cookieless Future Wie sich Schweizer Top-Entscheider auf eine Ära ohne Third Party Cookies einstellen, zeigt eine Umfrage im aktuellen Schweiz-Report. Den Report gibt es hier zum Download

Sie diskutierten Damian Chandler, Head of Programmatic Advertising, Webrepublic;

Annette Dielmann, Director Research & Development, Goldbach Next AG;

Christian Hermle, Director of Marketing, AMAG Import AG;

Yves Maeder, Google Marketing Platform Lead Austria & Switzerland





Gastgeber waren: Roland Ehrler, Direktor, SWA Schweizer Werbe-Auftraggeberverband und die beiden Moderatoren Eva-Maria Schmidt, Chefredakteurin HORIZONT, und Beat Hürlimann, Redaktion HORIZONT

Es war eine sachliche, analytische Diskussion, die den vergangenen HORIZONT Swiss Digital Talk prägte. Dabei ist das Thema hochemotional. Das geplante Aus der Thiry Party Cookies, deren Ende Google auf Ende 2023 zwar verschoben hat, ist nach wie vor eine grosse Herausforderungen oder wie es Google-Managerformulierte. „Wir sind mitten in der grösste digitale Transformation im Onlinemarketing in den vergangenen zehn Jahren.“Bestehende Gewissheiten werden und gewohnte Routine werden mit dem Ende der Third Party Cookies aufgehoben. Und für so ziemlichen jeden Akteur in der Branche stellt sich eine zentrale Frage: Wie können Unternehmen und Medienhäuser aber auch Agenturen das Verhalten von Kundinnen und Kunden in den digitalen Welten künftig analysieren, bewerten und ihre Strategien anpassen? Die eine, allumfassende Antwort – nach der alle suchen - konnte keiner der Beiträge bei dem Format geben, weil es sie nicht gibt. Doch der Talk, den HORIZONT Swiss und Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA) initiiert haben, zeigte Möglichkeiten, die helfen, nicht blind auf den Datenautobahnen unterwegs zu sein., Head of Programmatic Advertising, bei Webrepublic sieht die Lage bei allen Unsicherheiten grundsätzlich nicht so dramatisch. "Es wird nach wie vor relevante Daten geben", sagt er. Dafür sorgt beispielsweise das Contextual Targeting, das sich weg bewege von einem einfachen Keyword- hin zu einem semantischen Targeting. Chandler rät bei der Entwicklung einer künftigen "Wie-lerne-ich meinen-Kunden-besser-zu-verstehen"-Strategie zu einem pragmatischen Ansatz: viel testen, viel ausprobieren - und vor allem die Daten besser zu nutzen, die nach wie vor erhältlich seien. Ein weiteres Beispiel, das der Webrepublic-Experte nennt, ist die Inventar-Hygiene mit Kampagnendaten, um etwa unpassende Websites automatisch auszuschliessen. "Wir können so die Qualität der Daten verbessern", erklärt er.Denn diese bleiben auch in einer Welt ohne Cookies elementar für die werbenden Firmen. Das verdeutlichte. "Wir müssen die Kunden- und die Marktnähe sicherstellen", sagt der Director of Marketing bei der AMAG Import AG. Das Unternehmen betreut in der Schweiz die sechs VW-Konzernmarken. Künftig werde man noch viel datenbasierter das Geschäft steuern müssen, erzählt Hermle. Warum aber genau das durch den Wegfall der Third Party Cookies schwerer wird, erklärt er unter anderem so. "Wir nutzen Retargeting bisher sehr intensiv. Je nachdem, wo sich eine Interessentin oder ein Interessent im Funnel befindet, desto spezifischer sind die Werbemittel, die er ausgespielt bekommt." AMAG will so die Menschen dazu bringen, sich mit einem Fahrzeug zu beschäftigen und eine Probefahrt zu vereinbaren, ohne ihn dabei ständig mit Werbung zu überfrachten.2017 hatte die AMAG deshalb, einen Martech Stack aufzubauen, um etwa die Daten der Kunden, Fahrzeugen und Services besser verwerten zu können. Das Ziel dahinter: dem individuellen Konsumenten zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, das richte Angebot auf den bevorzugten Kanälen zu machen. Und mit Publishern gemeinsame Vereinbarungen zu treffen, die beiden Seiten nutzen wie etwa Cost per Conversion. "Ohne Third Party Cookies kann es sein, dass wir diese Ideen beerdigen müssen", erklärt Hermle.Derzeit setzt sich die AMAG daher mit den Alternativen wie Contextuelles Targeting auseinander oder auch der Log-In Allianz. „Das ist eine coole Sache“, sagt Hermle. Trotzdem fragt er sich, wie werden etwa die Menschen dazu gebraucht, sich einzuloggen oder sind künftig Reportings über die Plattform crossmedial möglich. Seine Erwartungshaltung ist dabei deutlich: „Wir suchen Marktabdeckung und große Felder, die wir bewirtschaften können und keine einzelnen Schrebergärten.“ Aber auch eine Lösung wie die Privacy Sandbox von Google hat aus seiner Sicht Schwächen, Stichwort Transparenz. „Ich möchte als Advertiser schon wissen, wie eine Kohorte gebildet und ob diese auch dem Wettbewerb zu Verfügung gestellt wird.“ Daher werden für ihn auch die First-Party-Daten aus der eigenen Medienwelt wichtiger, welche die AMAG beim Kontakt mit Interessenten und Kunden gewinnt. „Wir sind dabei aus diesen Datenfeldwegen jetzt -autobahnen zu bauen.“erwartet künftig eine viel fragmentiertere Kampagnenmessung, betrachtet den Wegfall der Cookies aber auch als Chance. „Man ist gezwungen sich viel mehr mit den eigenen Daten auseinanderzusetzen und stärker in den Dialog mit unseren Usern auf den Websites zu treten“, sagt die Director Research & Development,. Allerdings seien dazu auch Investitionen in Wissen, Technik und Innovationen notwendig. Sie sieht, dass derzeit viele Vermarkter bereit seien, über eine Zusammenarbeit zu sprechen. „Marktforschung und Werbewirkungsforschung werden innerhalb der Schweiz gepusht werden und teilweise auf eine andere Art das kompensieren können, was uns durch die klassische Cookie-Messung verloren geht“, erklärt sie. Die Log-In-Allianz ist für sie innerhalb der vielen Alternativen ein zentrales Thema, weil der Log-In-Identifier die Grundlage dafür biete, die ganzen First-Party-Daten miteinander zu verbinden.Yves Maeder teilt diese Meinung nicht. „Es ist nicht mehr zeitgerecht, das Surfverhalten der User über einen Identifier über verschiedene Websites hinweg zu verfolgen“, sagt der Google Marketing Platform Lead Austria & Switzerland. Daran ändert auch nicht die Tatsache, dass die Publisher bei der Schweizer Lösung Onelog nur Zugriff auf ihre Daten haben, also Goldbach beispielsweise nicht die Daten von Ringier sieht. Natürlich spricht Maeder auch über die eigenen Lösungen wie die Privacy Sandbox. Anders als in der Vergangenheit agiere Google hier nicht wie gewohnt mit fertigen Lösungen. „Wir gehen mit Ideen an den Markt, diese werden diskutiert und getestet“, sagt er.Für Maeder ist das zentral. Ihm geht es um Innovationen, um neues Denken, um Offenheit. „Wir werden verschiedene Lösungen haben, die helfen werden, die Werbewirkung in Online hochzuhalten.“ Eine davon wird der Aufbau einer First-Party-Struktur sein. Eine andere ist die zunehmende Bedeutung von Automatisierung, Modellierung und Machine Learning. „Die Performance von Onlinewerbung steht aus unserer Sicht nicht mit dem Datenschutz der Nutzerinnen und Nutzer im Konflikt“, sagt der Google Marketing Platform Lead Austria & Switzerland. „Wir glauben fest daran, dass wir die beiden Interessen miteinander verbinden können.“