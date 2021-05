650 Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren bei den ersten HORIZONT Swiss Digital Talks dabei. Nun geht das Format, das HORIZONT Swiss und der Schweizer Werbe-Auftraggeberverband (SWA/ASA) gemeinsam tragen, in die nächste Runde. Erneut stehen vier Talks in der Planung, alle rund um das Thema Werbewirkung. Los geht es am 24. Juni um 10.30 Uhr.

90 Minuten lang geht es dann um das Thema: "Die Werbewirkung von Branding & Performance – Welche Kommunikationsstrategien wirken in diesen Zeiten am besten?". Dabei geht es nicht nur um die Frage, ob sich Branding und Performance gegenseitig ausschliessen oder ob eine Kampagne unterschiedliche Schwerpunkte haben kann. Die Gäste erfahren auch, welche KPIs wichtig sind, wie komplex die Orchestrierung von Kampagnen heute ist und warum es ohne eine Zielsetzung im Vorfeld einfach nicht mehr geht.Dazu diskutieren die beiden Moderatoren HORIZONT Chefredaktorin Eva-Maria Schmidt und HORIZONT Swiss Redaktor mit zahlreichen Experten aus der Branche. Unter anderem ist mit dabei Katharina Momani, Head of Marketing, Audi Schweiz. Wichtige Elemente des Talks sind zudem Best Cases sowie die Interaktion mit dem Publikum.